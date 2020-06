Radio Squid - Un calamar à l'assaut de la Nintendo Switch

Envie d'une petite aventure rétro qui sent bon le calamar ? Pixelteriyaki et Ratalaika Games viennent de dévoiler un nouveau titre intitulé Radio Squid à venir le 19 juin sur Nintendo Switch et autres supports. Mêlant les genres arcade et jeu de rythme, Radio Squid sera proposé au prix de 4,99€ sur l'eShop. Pour en apprendre davantage sur le jeu, nous vous laissons ci-dessous un bref descriptif ainsi qu'un trailer.

Un jeune calamar a été maudit ! A vous maintenant de lever la malédiction en atteignant les profondeurs de la mer avec plein de pièces à la fin ! Explorez les grands fonds marins tout en prenant soin de vos ennemis en utilisant le pouvoir du chant des sirènes ! Tirez sur vos ennemis avec des projectiles au rythme de la musique, faites attention à ne pas être touché par votre propre tir ! Pour un défi supplémentaire, essayez de faire rebondir vos tirs sur le mur afin de toucher les ennemis ! Caractéristiques : Explorez 24 niveaux différents de la mer

De beaux graphiques monochromes en pixel

Modifiez les couleurs du pixel art en fonction de vos préférences visuelles !

Écoutez des rythmes de chiptune