Radiant Silvergun - Le Shooter à défilement vertical actuellement à -50% sur l'eShop

Disponible depuis septembre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Radiant Silvergun est un shoot'em up spatial à défilement vertical proposé par le studio Live Wire. Habituellement proposé au tarif de 16,99€ sur l'eShop, le titre est actuellement proposé avec une remise de -50%, faisant passer le jeu à 8,49€ jusqu'au 8 novembre 2023. Une occasion idéale pour les amateurs du genre de gonfler leur catalogue à prix raisonable.

Histoire

14 juillet 2520 après JC.

L'humanité a été anéantie par le rayonnement d'un monolithe antique enfoui sous terre.

Seuls quatre membres d'équipage et un robonoïde du croiseur spatial TETRA, qui se trouvait en orbite, ont survécu.

Un an plus tard. Les réserves à bord sont épuisées.

TETRA est obligé d'entrer à nouveau dans l'atmosphère et de commencer le combat pour la survie humaine.

Un shoot'em up stratégique

Parcourez des stages aux topographies variées, présentant des ravins tortueux ou des conteneurs mobiles, où les ennemis attaquent de tous les côtés. Vingt-trois boss vous attendent au fil de six stages remplis de défis.

Le jeu propose un bonus d'enchaînement qui augmente en battant continuellement le même type d'ennemi, un bonus secret généré en battant les ennemis dans un ordre spécifique, et un élément de score caché. La clé pour obtenir le meilleur score possible est d'établir une stratégie pour combiner tous ces bonus et de faire preuve de précision pour abattre les ennemis.

Utilisez différentes armes qui augmentent de niveau en gagnant des points et battez le meilleur score !

Caractéristiques

Système de score spécialisé dans l'origine des shoot'em ups

Des tonnes d'armes qui montent de niveau en abattant des ennemis

Cinq niveaux de difficulté dont même les débutants peuvent profiter pleinement

Mode histoire avec un message fort

Beaux graphismes en 3D

Des sonorités créées par M. Hitoshi Sakimoto, très apprécié au Japon et à l'étranger, pour colorer le monde du jeu

Mode de jeu qui peut être apprécié avec les règles d'Ikaruga, le deuxième titre du projet RS

Classements en ligne pour rivaliser avec des joueurs du monde entier

Source : Nintendo