Raccoo Venture s'offre une sortie sur Nintendo Switch

Si vous êtes en recherche d'un petit plateformer 3D, QUByte Interactive et Diego Ras vous proposent de découvrir Raccoo Venture. Disponible sur l'eShop européen de la Nintendo Switch à partir du 21 décembre 2023 , nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Raccoo Venture est un successeur spirituel des classiques du genre plateforme 3D. Avec un protagoniste mignon et charismatique, le jeu offre une aventure amusante pour les joueurs occasionnels et une expérience stimulante pour ceux qui cherchent à collecter tous les secrets disséminés dans les niveaux.

RÉTABLIR L'ÉQUILIBRE

Les Gardiens ont uni leurs pouvoirs et créé une relique sacrée si puissante qu'elle peut contenir les forces imprévisibles du chaos et rétablir l'équilibre dans le monde. Cette relique possédait des fractions égales de bien et de mal, et pour éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains, les Gardiens l'ont divisée en petites parties et l'ont cachée au milieu de la forêt. Après cela, on n'entendit plus jamais parler des Gardiens.

Des années plus tard, des créatures connues sous le nom de Tatous tatoués ont réussi à trouver la relique, et l'équilibre du monde est maintenant en grand danger. Seul l'unique héritier du pouvoir des Gardiens peut empêcher cela.

SAUTEZ, DÉCOUVREZ ET COLLECTIONNEZ

Relevez des défis de plateforme dans différents niveaux et mondes tout en battant les tatous qui apparaissent sur votre chemin. Collectez des pièces, résolvez des énigmes, découvrez des chemins cachés, trouvez des coffres secrets pour recevoir d'incroyables récompenses et obtenez de nouvelles tenues pour personnaliser le protagoniste à votre guise !

Profitez des capacités magiques que vous trouverez tout au long des niveaux pour atteindre des endroits inaccessibles par des moyens conventionnels.

Dans Raccoo Venture, notre héros raton laveur est accompagné de son amie Pru, une colombe, pour avancer dans certaines sections du jeu. Pru apporte une expérience de jeu unique à l'aventure, avec des mécanismes de vol et de gestion de l'endurance.

CARACTÉRISTIQUES DU JEU :