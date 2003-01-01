R-Type Tactics I • II Cosmos est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Si vous avez envie de tactical dans l'espace R-Type Tactics I • II Cosmos est désormais disponible sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Nous vous laissons visionner son trailer dédié ci-dessous.

Faites preuve de ruse et dominez l'adversaire dans R-Type Tactics I • II Cosmos, le lot ultime de jeux de stratégie de science-fiction au tour par tour ! Découvrez les deux jeux R-Type Tactics pour la première fois sur les plateformes modernes et déployez une armée d'unités uniques sur des dizaines de niveaux. Choisissez de combattre ou de vous allier au Bydo Empire le long de différentes campagnes. Leur destin est entre vos mains !

Profitez d'une résolution améliorée et des commandes à l'aide de la souris avec l'édition Nintendo Switch™ 2 de R-Type Tactics I • II Cosmos, et dominez votre adversaire en termes de tactique et de puissance de feu dans cette collection de stratégie et de science-fiction !