R-Type Tactics I • II Cosmos dévoile sa date de sortie

La licence R-Type est de retour une nouvelle fois en 2026 mais sous un format un peu moins connu pour la licence : la stratégie ! Regroupant les deux opus Tactics, R-Type Tactics I • II Cosmos sera officiellement disponible à partir du 18 juin sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Côté distribution, Microids proposera le jeu en édition physique sur PS5, PS4 et Nintendo Switch.

À propos de R-Type Tactics I • II Cosmos

Alors que les Bydo continuent d’anéantir l’humanité, vous devez les vaincre et les surpasser si le Corps Spatial veut espérer remporter la victoire. Jusqu’au jour où vous vous retrouvez à combattre aux côtés mêmes des forces que vous étiez chargé de détruire…

R-Type Tactics I • II Cosmos revisite la stratégie tactique au tour par tour pour offrir une expérience R-Type unique en son genre ! Cette collection débarque sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, avec R-Type Tactics II qui fait également ses débuts en Occident ! Déployez vos forces à travers plusieurs campagnes en incarnant à la fois le Corps Spatial et les Bydo. Avec des centaines de vaisseaux et de niveaux disponibles entre les deux jeux, ainsi que des missions à embranchements et une toute nouvelle histoire post-game, R-Type Tactics I • II Cosmos regorge de contenu hors du commun !

Caractéristiques :