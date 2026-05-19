R-Type Dimensions III est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Les amateurs de shoot'em up peuvent préparer leur carte bleue, R-Type Dimensions III est officiellement disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 depuis ce mardi 19 mai. Proposé au prix de 34,99€ sur l'eShop, le titre a également le droit à sa version physique sur les deux consoles.

Dans un futur lointain, l’humanité fait face à sa plus grande menace : l’Empire Bydo, une terrifiante forme de vie bio-mécanique capable de corrompre et d’absorber tout ce qu’elle touche. Créé à l’origine par les humains comme une arme, le projet échappa rapidement à tout contrôle. Désormais, le Bydo existe au-delà de l’espace conventionnel et tente sans cesse d’envahir la réalité humaine.

Après de nombreuses guerres et des événements frôlant l’extinction, le Bydo revient une fois encore — plus fort, plus adaptable et bien plus agressif. Pour contrer cette nouvelle invasion, le Corps Spatial Terrien développe un chasseur de pointe : le R-90 Ragnarok, un appareil R-Type de nouvelle génération.

Aux commandes du R-90, vous êtes envoyé dans des zones hostiles oscillant entre l’espace normal et la dimension déformée du Bydo. Votre mission : pénétrer profondément en territoire ennemi, démanteler les réseaux centraux du Bydo et détruire le cœur de l’empire avant qu’il n’engloutisse totalement l’humanité.

R-Type Dimensions III transmet l’intensité, la précision et le design créatif des ennemis des versions arcade originales à une nouvelle génération. Chaque niveau, boss et schéma de projectiles a été entièrement reconstruit avec des graphismes 3D haut de gamme, des animations améliorées et des environnements richement détaillés — tout en préservant l’atmosphère emblématique de R-Type.

S’appuyant sur l’héritage de R-Type Dimensions et R-Type Dimensions EX, Dimensions III a été entièrement réimaginé avec des visuels et des sons modernes, des modes de jeu étendus et de nouvelles fonctionnalités pour offrir l’édition moderne définitive de l’ère classique de R-Type.

Caractéristiques :