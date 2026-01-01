R-Type Dimensions III atterrira semaine prochaine sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Après plusieurs mois d’attente, R-Type Dimensions III s’apprête enfin à débarquer sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le célèbre shoot’em up signé ININ Games, développé en collaboration avec Tozai et Irem, sortira officiellement le 19 mai 2026 sur les consoles de Nintendo. Cette nouvelle itération entend moderniser l’héritage de la licence tout en conservant l’essence qui a fait le succès de la saga R-Type. Les joueurs reprendront les commandes du R-90 Ragnarok afin d’affronter l’Empire Bydo dans une aventure mêlant action nerveuse, précision extrême et affrontements spectaculaires.

S’appuyant sur les précédents épisodes R-Type Dimensions et R-Type Dimensions EX, ce troisième opus proposera une refonte graphique complète avec des environnements en 3D détaillés, des animations modernisées ainsi qu’une bande-son retravaillée. Le gameplay conservera néanmoins l’ADN arcade emblématique de la série, avec ses patterns de tirs exigeants et ses boss gigantesques. En attendant le 19 mai, nous vous proposons de découvrir le dernier trailer en date ci-dessous.