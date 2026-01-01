R-Type Dimensions III atterrira semaine prochaine sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2
Après plusieurs mois d’attente, R-Type Dimensions III s’apprête enfin à débarquer sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le célèbre shoot’em up signé ININ Games, développé en collaboration avec Tozai et Irem, sortira officiellement le 19 mai 2026 sur les consoles de Nintendo. Cette nouvelle itération entend moderniser l’héritage de la licence tout en conservant l’essence qui a fait le succès de la saga R-Type. Les joueurs reprendront les commandes du R-90 Ragnarok afin d’affronter l’Empire Bydo dans une aventure mêlant action nerveuse, précision extrême et affrontements spectaculaires.
S’appuyant sur les précédents épisodes R-Type Dimensions et R-Type Dimensions EX, ce troisième opus proposera une refonte graphique complète avec des environnements en 3D détaillés, des animations modernisées ainsi qu’une bande-son retravaillée. Le gameplay conservera néanmoins l’ADN arcade emblématique de la série, avec ses patterns de tirs exigeants et ses boss gigantesques. En attendant le 19 mai, nous vous proposons de découvrir le dernier trailer en date ci-dessous.
Dans un futur lointain, l’humanité fait face à sa plus grande menace : l’Empire Bydo, une terrifiante forme de vie bio-mécanique capable de corrompre et d’absorber tout ce qu’elle touche. Créé à l’origine par les humains comme une arme, le projet échappa rapidement à tout contrôle. Désormais, le Bydo existe au-delà de l’espace conventionnel et tente sans cesse d’envahir la réalité humaine.
Après de nombreuses guerres et des événements frôlant l’extinction, le Bydo revient une fois encore — plus fort, plus adaptable et bien plus agressif. Pour contrer cette nouvelle invasion, le Corps Spatial Terrien développe un chasseur de pointe : le R-90 Ragnarok, un appareil R-Type de nouvelle génération.
Aux commandes du R-90, vous êtes envoyé dans des zones hostiles oscillant entre l’espace normal et la dimension déformée du Bydo. Votre mission : pénétrer profondément en territoire ennemi, démanteler les réseaux centraux du Bydo et détruire le cœur de l’empire avant qu’il n’engloutisse totalement l’humanité.
R-Type Dimensions III transmet l’intensité, la précision et le design créatif des ennemis des versions arcade originales à une nouvelle génération. Chaque niveau, boss et schéma de projectiles a été entièrement reconstruit avec des graphismes 3D haut de gamme, des animations améliorées et des environnements richement détaillés — tout en préservant l’atmosphère emblématique de R-Type.
S’appuyant sur l’héritage de R-Type Dimensions et R-Type Dimensions EX, Dimensions III a été entièrement réimaginé avec des visuels et des sons modernes, des modes de jeu étendus et de nouvelles fonctionnalités pour offrir l’édition moderne définitive de l’ère classique de R-Type.
Caractéristiques :
- Expérience entièrement remasterisée avec des assets totalement reconstruits
- Coopération locale avec de nouveaux systèmes de score et de survie
- Commandes personnalisables et options de confort de jeu
- Paramètres de caméra 3D (normal et crazy)