R-Type Dimensions III annoncé sur consoles Nintendo Switch

La licence R-Type compte bien continuer son bonhomme de chemin une année supplémentaire. ININ Games vient en effet d'annoncer la sortie prochaine de R-Type Dimensions III sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents en partenariat avec Tozai et Irem. S'appuyant sur l'héritage de R-Type Dimensions et R-Type Dimensions EX, Dimensions III a été entièrement repensé avec des graphismes et des sons de pointe et des modes de jeu étendus afin d'offrir l'édition moderne la plus aboutie de l'ère classique de R-Type. Le titre est attendu dans le courant du mois de mai 2026 et aura également le droit à une édition en version physique.

Un projet phare pour ININ Games

R-Type Dimensions III, l'un des projets les plus ambitieux d'ININ à ce jour, met l'accent sur la précision artisanale, l'ambition technique et le profond respect pour l'une des propriétés d'arcade les plus influentes du monde du jeu vidéo.

Une refonte moderne complète de la légende de l'arcade

R-Type Dimensions III apporte l'intensité, la précision et la conception créative des ennemis des originaux d'arcade à une nouvelle génération. Chaque niveau, chaque boss et chaque type de projectile ont été repensés avec des graphismes 3D haut de gamme, des animations améliorées et des environnements riches en détails, tout en conservant l'atmosphère immédiatement reconnaissable qui définit l'identité de R-Type.

Il en va de même pour la musique et les effets sonores originaux. Grâce à un travail colossal, tout a été repensé afin que les joueurs puissent passer à tout moment et en toute fluidité de l'original au nouveau R-Type III, offrant à la fois une authenticité nostalgique et une réinterprétation moderne saisissante.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :