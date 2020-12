Quiplash 2 InterLASHional - Une découverte fastidieuse de la version Nintendo Switch

Proposé au prix de 8,50€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, Quiplash 2 InterLASHional est un party-game d'un nouveau genre développé par Jackbox Games et dont le premier épisode remonte à 2015. Au programme, entre 3 et 8 personnes se retrouvent le temps d'une partie dont le but et de donner la réponse la plus loufoque possible à une question posée aléatoirement par le jeu. Les joueurs votent ensuite pour leurs réponses préférées, et plus les votes sont nombreux, meilleurs sont les scores de chaque joueurs.

Si l'idée est effectivement sympathique sur le papier, la version Switch de Quiplash 2 InterLASHional pose toutefois une contrainte assez importante. Chaque joueur doit passer par un appareil connecté (smartphone, tablette, ordinateur) pour rejoindre une partie lancée sur la Nintendo Switch. Le but premier est de réunir la famille ou un groupe d'amis devant l'écran de la Switch ou du téléviseur sur lequel elle est dockée pour suivre le speech du commentateur et le déroulement du jeu.

Avec une seule personne possédant le jeu, il est possible de rejoindre la partie d'un ami gratuitement, et votre appareil connecté sert à répondre aux différentes questions. En revanche les résultats des votes, et les commentaires du présentateur ne sont diffusés que chez le joueur qui héberge la partie. Autant dire que si vous jouez avec un ami à l'autre bout de la France et que vous ne voyez pas son écran, le fun attendu en jouant à Quiplash 2 InterLASHional va avoir beaucoup de mal à se frayer un chemin.

La condition de jeu optimale pour jouer à Quiplash 2 InterLASHional est de réunir famille et ami dans le même lieu et démarrer une partie pour profiter de la bonne humeur et des rires ambiants que suscitent la découverte des différentes réponses, et autant dire qu'avec le confinement lié au Covid-19 en ce moment, le jeu ne sort pas vraiment à la meilleure période possible. Et ne cherchez pas comme votre serviteur à rejoindre une partie en online nous permettant de jouer avec de parfaits étrangers, cette fonction n'est tout simplement pas incluses. Quiplash 2 InterLASHional est pour ainsi dire un jeu qui nous demande d'être connecté, mais qui est pensé pour pouvoir être joué exclusivement en local.

Malgré la période de confinement, nous avons pu bricoler un petit atelier jeu très archaïque pour que votre serviteur accompagné de 3 amis puissent effectuer une partie dans des conditions presque optimales. Nous vous laissons découvrir à quoi ressemble le titre dans la vidéo ci-dessous.

