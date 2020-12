Quiplash 2 InterLASHional - Un Party Game d'un nouveau genre débarque sur Nintendo Switch

Disponible ce jour sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, Quiplash 2 InterLASHiona est un party-game où les joueurs doivent trouver la réponse la plus hilarante possible à des questions aléatoires, le tout intégralement traduit en français. Le grand vainqueur est celui ayant obtenu la majorité des votes du public et autres joueurs choisissant les réponses qu'ils estimeront les plus originales. Proposé au prix de 8,50€.

Dans ce party game, les joueurs formulent leur plus hilarante réponse à une question aléatoire. Les réponses sont ensuite confrontées dans un duel tandis que les autres joueurs (et les spectateurs) votent pour leur favorite. Jusqu’à huit joueurs peuvent rejoindre une partie à l’aide d’un smartphone en se rendant sur l’adresse Jackbox.tv. Davantage de personnes – jusqu’à 10 000 ! – peuvent également participer en tant que spectateurs et sont ainsi amenées à voter pour les meilleures réponses, afin de déterminer le joueur à l’humour le plus aiguisé – ou le plus idiot, selon le point de vue. Cette fonctionnalité est idéale pour les parties en streaming ou en visio.

« Quiplash 2 est l’un de nos party games les plus appréciés, et nous sommes ravis de rendre disponible Quiplash 2 InterLASHional, notre premier titre localisé, sur davantage de plateformes », commente Mike Bilder, PDG de Jackbox Games. « Nous espérons pouvoir localiser encore plus de party games Jackbox dans le futur ! »

Quiplash 2 InterLASHional dispose de la fonctionnalité « Créer un épisode » sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, qui permet aux joueurs de rédiger leurs propres questions. Cette option leur offre ainsi l’opportunité de créer leur propre expérience de jeu !

Quiplash 2 InterLASHional est désormais disponible sur Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Il est compatible sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.