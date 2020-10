Qui Veut Gagner des Millions ? - Un dernier mot sur les éléments du jeu

Attendu pour le 17 novembre 2020 sur Nintendo Switch, Qui Veut Gagner des Millions ? est un jeu vidéo basé sur le jeu télévisé éponyme qui mettra à rude épreuve votre culture générale pour tenter de mettre la main sur le fameux million d'euros (virtuel on le rappelle). En attendant sa sortie, le développeur Appeal Studios et l'éditeur Microids nous dévoilent ce jour de nouvelles informations par le biais d'un communiqué que vous trouverez ci-dessous.

« C’est votre dernier mot ? »

Serez-vous capable d’atteindre le million ? Pour cela, il vous faudra réussir à gravir la fameuse et terrible Pyramide des Gains, en répondant sans faute à 15 questions à la difficulté croissante. Ne vous laissez pas déstabiliser par la pression et le suspense : il vous faudra faire preuve de calme et de réflexion pour espérer remporter le jackpot !

Votre culture générale sera mise à l’épreuve avec plus de 3 000 questions – dont plus de 2 000 exclusives par pays –, parmi 8 thèmes divers et variés - histoire, sport, science, art et littérature… Au cours du jeu, vous pourrez même débloquer de nouvelles questions !

Et les jokers seront évidemment de la partie ! Vous bloquez sur une question ? Utilisez l’Appel à un ami, le 50/50, l’Avis du public ou encore le « Swap » de question pour pouvoir continuer de gravir la Pyramide des Gains !