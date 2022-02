Quest for Infamy - Un RPG bien old-school arrive début mars sur Nintendo Switch

Si vous avez envie de prendre une bonne dose de rétro(gamin) pour ce début d'année, Ratalaika Games et Infamous Quests vous invitent à découvrir Quest for Infamy sur Nintendo Switch. Attendu le 4 mars prochain sur l'eShop au prix de 9,99€, nous vous laissons découvrir l'univers du jeu via son descriptif officiel et son trailer de présentation.

Retrouvez les heures de gloire du jeu de rôle dans cette aventure épique bourrée d'humour qui s'inspire des RPG classiques dans lesquels vous incarnez un antihéros. Mêlant combats basés sur les tours et jets de sorts à la résolution d'énigmes et l'aventure, les joueurs peuvent choisir parmi trois classes de personnages : le brigand, le voyou ou le sorcier, chacun doté de ses propres histoires et aventures. Explorez un monde merveilleux au gré de donjons infestés de pièges, de bêtes de combat armées d'épées ou de sorts personnalisés, et volez les richesses des villageois peu méfiants. Mal se comporter n'a jamais été aussi plaisant ! Caractéristiques Aventure/RPG de style fantasy classique

Choisissez parmi trois antihéros : brigand, voyou ou sorcier

Utilisez des épées, des sorts et votre esprit pour vous hisser jusqu'à la victoire

Le monde hautement détaillé du pixel art se mêle au jeu de rôle et à l'aventure

Interagissez avec plus de 50 PNJ et explorez plus de 200 pièces

Personnalisez vos sorts et vos aventures

Source : Nintendo