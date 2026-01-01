Queen's Blade Re:Build - Un rogue-lite très particulier débarque sur Nintendo Switch

Initialement annoncé sur PC, Queen's Blade Re confirme son arrivée sur Nintendo Switch. Entre combats de cartes en temps réel, mécaniques de destruction d'armures et héroïnes issues d'une licence culte au Japon, ce nouveau rogue-lite pourrait bien attirer l'attention des amateurs de jeux d'action et de fantasy. Hobby Japan a officialisé la sortie de Queen's Blade Re sur PC via Steam le 22 juillet 2026, tandis que la version Nintendo Switch est attendue pour l'automne 2026 .

Principales caractéristiques de Queen's Blade Re:Build Combats de cartes en temps réel : oubliez les affrontements traditionnels au tour par tour. Le jeu mise sur des batailles de cartes dynamiques en temps réel, où l'enchaînement rapide des combos est essentiel pour prendre l'avantage.

Système emblématique "Armor Break" : un système de combat tactique reposant sur la destruction ciblée de différentes couches d'armure (haut, milieu et bas du corps). En brisant ces défenses, les adversaires deviennent vulnérables à des attaques décisives, avec à la clé des effets visuels incluant une nudité partielle.

: un système de combat tactique reposant sur la destruction ciblée de différentes couches d'armure (haut, milieu et bas du corps). En brisant ces défenses, les adversaires deviennent vulnérables à des attaques décisives, avec à la clé des effets visuels incluant une nudité partielle. L'héritage du jeu de cartes : les mécaniques ont été conçues par la division spécialisée dans les jeux de cartes de Hobby Japan, forte de plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des jeux de cartes à collectionner (TCG).

: les mécaniques ont été conçues par la division spécialisée dans les jeux de cartes de Hobby Japan, forte de plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des jeux de cartes à collectionner (TCG). Une démo gratuite particulièrement généreuse : disponible prochainement lors du Steam Next Fest, cette démo comprend l'intégralité du premier chapitre. Les joueurs pourront y incarner Leina, la Guerrière Exilée, et affronter plusieurs des célèbres et redoutables « Beautiful Warriors » issues de l'univers Queen's Blade.