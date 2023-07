Quantum: Recharged - Un classique de l'Arcade revient 40 ans après sur Nintendo Switch

Bien décidé à ramener le monde de l'Arcade sur le devant de la scène, Atari continue de nous faire voyager dans le passé avec sa nouvelle gamme Recharged. Nouveau venu au catalogue, nous vous présentant un autre grand classique, Quantum: Recharged. Conçu par Betty Ryan qui était la première développeuse chez GCC et paru en 1982, ce monument de l'Arcade revient 40 ans plus tard avec cette nouvelle version qui profitera entre-autres de graphismes remaniés. En attendant d'avoir confirmation de sa date de sortie, nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous.

Quantum : Recharged demande aux joueurs de survivre et de vaincre les vagues d'ennemis, mais pas avec les habituels coups de phaser ou les bombes laser. Au lieu de cela, les joueurs doivent encercler et piéger habilement des groupes d'ennemis avec leur vaisseau, créant ainsi des zones mortelles qui anéantissent tous ceux qui s'y trouvent piégés. Sans aucun moyen d'engager un combat direct, Quantum : Recharged présente un défi où les joueurs doivent naviguer avec précision pour éviter et avancer dans des niveaux de plus en plus exigeants, en maîtrisant la manœuvrabilité de leur vaisseau.