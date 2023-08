Quantum: Recharged - Atari lance un nouveau coup d'œil dans le rétro

Toujours dans l'optique de faire renaître ses jeux de l'ère Arcade sous le label Recharged, Atari revient en août avec la sortie d'un "nouveau" titre 40 ans après sa sortie initiale : Quantum: Recharged. Attendu pour le 17 août 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrent, cette nouvelle version conserve le gameplay classique avec une plus grande variété d’ennemis et de nouveaux mouvements pour équilibrer la difficulté.

Dans Quantum: Recharged, les joueurs doivent vaincre les vagues ennemis en encerclant et en prenant au piège les ennemis avec leur vaisseau afin de créer des zones mortes qui les détruisent. Sans armes, lasers, ou missiles pour abattre les ennemis, Quantum : Recharged oblige les joueurs à éviter de prendre des dégâts et de progresser dans des niveaux de plus en plus difficiles en maîtrisant la manœuvrabilité de leur vaisseau. Une fusion du gameplay frénétique et de la résolution de problèmes rapide, Quantum : Rechargedest une merveille visuelle complétée par une bande-son originale énergétique de la compositrice primée Megan McDuffie. Les caractéristiques clés de Quantum: Recharged : Ce qui est ancien est nouveau : Utilisez des mouvements et des bonus modernisés pour éviter les attaques laser mortelles des Quarks et les Neutrons qui vous harcèlent, tout en parcourant le champ de bataille de haut vol.

Mode Madness : Deux modes de jeu, le mode Défi et le mode Arcade vous encouragent à vous battre dans 25 niveaux uniques ou à survivre le plus longtemps possible face à des vagues d'ennemis de plus en plus dangereuses.

Power-ups : Equilibrez vos chances grâce à des bonus aléatoires tels que des esquives illimitées, des capacités de gel des ennemis et des nœuds de vie supplémentaires. Un seul bonus peut suffire à faire basculer la bataille, mais plusieurs pourront donner un sérieux avantage !

Coopération et les classements : Parcourez plus de terrain avec un ami dans les modes de jeu pour éliminer stratégiquement les ennemis en tandem et participez aux classements mondiaux dans les modes Arcade et Défi.