Quantum League se jouera de l'espace-temps sur Nintendo Switch

Titre signé Nimble Giant et présenté lors de l'Indie World du 17 mars 2020, Quantum League est un FPS se jouant en 1VS1 ou en 2VS2 et proposant un concept pour le moins atypique. Le jeu est doté d'un système de boucle temporelle qui vous permettra de créer lors d'une partie plusieurs copies de vous-même, afin d'optimiser un maximum d'espace dans les arènes, et réussir à vaincre vos adversaires. Le principal intérêt est d'arpenter lors de chaque boucle une zone différente afin d'occuper un maximum de terrain, et de feinter vos ennemis.

Quantum League étant prévu pour la fin de l'année 2020 sur Nintendo Switch, nous vous laissons ci-dessous les premières images du jeu, histoire de vous faire une première opinion.