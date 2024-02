Quadroids - Un casse-tête à 4 écrans bientôt disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes du genre à aimer les casse-têtes, Quadroids va tenter de repousser vos limites de votre réflexion. Disponible sur Nintendo Switcj et supports concurrents à partir du 22 février 2024, nous vous laissons découvrir son concept en vidéo ci-dessous.

Quadroids est imaginé et conçu par Guillaume Crouzille, unique développeur de Blue Loop Studio : votre objectif est d'aider le seigneur robotique maléfique Roboctopus dans sa quête de domination galactique ! Aux commandes de son armée de bots, arpentez plus de 100 redoutables niveaux constellés de lasers, cuves d’acide et autres dangers mortels vicieusement disposés. Le hic, c’est qu’il va falloir gérer plusieurs écrans en même temps pour avancer !

Sacrifier correctement vos Quadroids est la clé de votre réussite : le corps d’un de vos minions peut servir de plateforme pour les suivants, qui pourront alors progresser dans le niveau. C’est un véritable test de logique, de coordination et d’habileté qui vous attend, mais attention… jouez à vos risques et périls ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages qui pourraient être causés à votre néocortex.

L’essentiel de Quadroids :