qomp2 - La suite de PONG est disponible sur Nintendo Switch

Aussi improbable que cela puisse être, Atari et le développeur Graphite Lab nous proposent de découvrir qomp2, qui se présente comme la suite artistique du classique PONG. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch et supports concurrents au prix de 19,99€, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Contrôlez une balle de Pong qui cherche à se libérer de sa vie coincée entre deux palettes. Explorez un monde dangereux et minimaliste, armé de simples commandes à deux boutons : touchez un bouton pour changer de direction en diagonale de 45 degrés, et maintenez un bouton enfoncé pour déclencher une course cathartique vers l'avant. C'est tout ce dont vous avez besoin pour résoudre les énigmes environnementales et les niveaux labyrinthiques. À chaque coin de rue se trouve un nouveau défi qui mettra à l'épreuve vos compétences en matière de résolution de problèmes et d'utilisation de deux boutons. Une variété d'ennemis et de boss difficiles vous aideront à marquer le pas tout au long des 30 niveaux répartis dans quatre mondes.

Un casse-tête cérébral se cache au cœur de cette version indie de Pong.

Caractéristiques principales :

Un casse-tête cérébral : Les commandes simples à deux boutons cachent un gameplay complexe et captivant. Faites appel à vos réflexes et à votre sens de l'anticipation pour éviter les dangers, actionner les interrupteurs et vous frayer un chemin à travers 30 niveaux difficiles. Des objets à collectionner cachés vous poussent à explorer chaque centimètre des cartes minimalistes.

Une surprise à chaque coin de rue : qomp2 ne cesse de surprendre en introduisant de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux mécanismes, de nouveaux ennemis, de nouveaux pièges et de nouveaux dangers au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. Ne vous reposez pas sur vos lauriers : Dès que vous maîtrisez un aspect du jeu, un autre est prêt à vous mettre au défi.

Boss : Quatre boss difficiles vous barrent la route à la fin de chaque monde. Vous devrez utiliser toutes vos nouvelles compétences pour maîtriser leurs attaques et leurs défenses. Ne vous inquiétez pas. La mort n'est pas la fin dans un monde d'inspiration arcade. Une réapparition rapide vous permet de reprendre l'action en quelques secondes.

Une ambiance sonore sereine : Une bande-son d'ambiance vous met dans le bain et vous aide à garder votre sang-froid, tout en vous frayant un chemin dans le labyrinthe minimaliste.

Un voyage émotionnel : Une histoire énigmatique sur le doute, la peur et l'acceptation de soi, racontée sans paroles à travers des effets et un gameplay simples.