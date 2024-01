qomp2 - La suite de Pong annoncée sur Nintendo Switch

Atari et le développeur Graphite Lab ont annoncé le jeu qomp2, qui se présente comme la suite artistique du classique Pong. Attendu pour le 20 février sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

qomp2 reprend la simplicité de Pong en donnant aux joueurs seulement deux boutons pour naviguer dans une série de niveaux labyrinthiques remplis de défis plus difficiles qu'ils n'en ont l'air. En entrant dans le corps sphérique du fugitif renégat, les joueurs se frayent un chemin à travers le monde dangereux et minimaliste de qomp2. Avec une variété d'ennemis et de boss aidant à marquer le voyage, l'évadé s'aventurera dans 30 niveaux difficiles à travers quatre mondes distincts.

Fidèle à ses racines indé, qomp2 ajoute de nouveaux types d'énigmes et d'ennemis, ainsi qu'une nouvelle mécanique de jeu innovante : un second bouton ! En plus du bouton original qui vous permet de changer de direction à 45 degrés, ce bouton supplémentaire vous propulse vers l'avant avec un dash. Armés de ces deux simples mouvements, les joueurs mettront à l'épreuve leur capacité à résoudre des problèmes en naviguant dans des énigmes environnementales tout en évitant des pièges afin de passer au niveau suivant.