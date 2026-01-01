Qliphah in Providence's Shadow se dévoile sur Nintendo Switch

Développé conjointement par Arc System Works et Unite Plus, Qliphah in Providence's Shadow est un tout nouveau RPG tactique « contre-chronologique ». Attendu pour le 24 septembre 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre aura également le droit à une édition physique. Qliphah in Providence’s Shadow sera distribué en éditions Standard et Deluxe, classées PEGI 16. Distribué par Meridiem, l'édition standard de Qliphah in Providence’s Shadow sera disponible chez plusieurs revendeurs le 24 septembre. L'édition Deluxe limitée sera exclusive à la boutique en ligne officielle de Red Art Games, les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes.

Synopsis

L'histoire se déroule dans un Tokyo infesté de monstres, où des phénomènes et entités surnaturels sèment le chaos. Soma Hoshigami, un jeune livreur, est attaqué par une créature surnaturelle qui le transforme en un être hybride, mi-humain mi-monstre. Il est alors recueilli comme objet trouvé par Rena Hizuki, enquêtrice de la Brigade des Anomalies Publiques de la Police Métropolitaine.

Dans un monde où des phénomènes surnaturels contaminent la réalité et la font s'effondrer, les joueurs incarnent le duo composé de Rena et Soma. Ils affronteront de puissants ennemis avec style, tout en perçant les mystères de la transformation du monde. Ils traquent une mystérieuse secte opérant dans l'ombre et une nouvelle drogue appelée « Petite Vérité » (Tiny Truth), qui se répandent à travers Tokyo.

Dans ce système de combat unique où le timing est crucial, les joueurs enquêtent sur des incidents surnaturels survenus à Tokyo et affrontent de redoutables ennemis. Ils doivent adapter leurs compétences à celles de leurs adversaires pour déclencher des contres dévastateurs, en utilisant le ralenti tactique pour anticiper leurs mouvements.