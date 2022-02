PUZZLE & DRAGONS Nintendo Switch Edition débarque cette semaine à petit prix

Gungho Online Entertainment annoncent aujourd'hui l'arrivée de la licence Puzzle & Dragons sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour rappel, la licence a eu son petit succès au milieu des années 2010 notamment avec la sortie sur 3DS de Puzzle & Dragons Z + Puzzle & Dragons Super Mario Bros. Edition. Disponible à petit prix (moins de 4€) PUZZLE & DRAGONS Nintendo Switch Edition proposera néanmoins plusieurs modes et même un mode création. Voir tous les détails ci-dessous.

PUZZLE & DRAGONS Nintendo Switch Edition sera disponible en téléchargement sur l'eShop à 3,85€

Le RPG puzzle ultime !

Vivez des aventures en solo ou avec des amis dans ce jeu de puzzle grand public !

Jouez sur votre télévision ou en mode portable et avec les commandes tactiles !



Embarquez dans une aventure épique, maîtrisez le pouvoir de monstres attrayants et jouez intelligemment au puzzle ! Inclut trois modes absolument géniaux avec des orbes à aligner : Aventure, Compétition et Création !



[Mode Aventure]

Combattez de terribles monstres lors d’une succession de donjons !



Alliez-vous au besoin à 2, 3 ou 4 autres joueurs pour terrasser les ennemis puissants !



[Mode Compétition]

Jusqu’à 8 joueurs s’affrontent pour obtenir le meilleur score dans ce mode !



Les matches globaux vous opposent à des joueurs du monde entier, les matches entre amis sont des compétitions avec vos amis basées dans des salles, et les matches contre l’ordinateur vous permettent de vous entraîner face à une IA !



Des donjons événements sont aussi programmés régulièrement !



[Mode Création]

Fusionnez des monstres, l’apparence et la musique des donjons pour créer vos propres donjons originaux, puis mettez-les en ligne pour le plus grand plaisir des autres joueurs autour du globe !



Vous pouvez vous aussi télécharger les créations d’autres joueurs pour y jouer !