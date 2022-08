Puzzle Bobble EveryBubble confirme sa sortie en Occident courant 2023 sur Nintendo Switch

Décidément la licence Puzzle Bobble n'est pas prête à partir à la retraite ! ININ Games vient de confirmer la sortie en Occident de Puzzle Bobble Everybubble dans le courant de l'année 2023 sur Nintendo Switch. Pour en apprendre davantage sur le jeu, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Dans le mode histoire, les joueurs s'attaquent à des étapes sur les îles Arc-en-ciel, le cadre du nouveau jeu. Chaque section de puzzle est complétée par un intermission de l'histoire mettant en vedette les protagonistes des dragons-bulles, mettant plus que jamais en valeur leurs personnalités uniques. Pour franchir chaque étape, les joueurs doivent éliminer les bulles en reliant trois bulles ou plus de la même couleur, soit par eux-mêmes, soit avec l'aide d'objets et de gadgets amusants et divertissants. De plus, pour la première fois dans l'histoire de la série, les fans pourront profiter du mode histoire avec un maximum de quatre joueurs. Alors prenez votre manette et rejoignez vos amis dans une aventure à travers les îles Arc-en-ciel !