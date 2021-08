Puy du Fou - Un jeu vidéo en préparation en partenariat avec Microids

Parc à thème historique ayant reçu la distinction du meilleur parc d'attraction du monde, le Puy du Fou s'apprête à vivre un tournant de sa vie. Pour la première fois en partenariat avec la société Microids, un jeu vidéo estampillé Puy du Fou verra le jour sur consoles et PC courant 2022. Si nous n'avons à l'heure actuelle aucune information concrète ou visuels à nous mettre sous la dent, nous vous laissons découvrir ci-dessous le communiqué officiel de Microids.

Microids et le Puy du Fou sont heureux d’annoncer qu’un jeu vidéo imaginé sur le thème du célèbre Puy du Fou est en cours de développement. Le jeu sera disponible au printemps 2022 et sortira sur l’ensemble des consoles ainsi que sur PC.

Élu deux fois « meilleur parc du monde », le Puy du Fou accueille chaque année des millions de visiteurs venus du monde entier pour découvrir des spectacles exceptionnels inspirés de l’Histoire et de ses légendes. Pour la première fois, Microids et le Puy du Fou vont travailler ensemble pour proposer un jeu vidéo avec une histoire originale dont cette première édition entrainera les joueurs à travers trois grands univers du Puy du Fou : Les Vikings, Le Signe du Triomphe et Le Secret de la Lance.