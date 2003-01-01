PULMO - La suite idéologique d'ALVEOLE sortira début avril sur Nintendo Switch

Jeu de puzzle game, deuxième opus d'une trilogie sur le voyage humain, PULMO s'apprête à débarquer sur l'eShop de la Nintendo Switch le 3 avril prochain au tarif de 9,99€. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

PULMO est la suite idéologique d'ALVEOLE et la deuxième partie d'une trilogie sur le voyage humain. Notre projet explore le comportement humain dans une société où chacun trouvera son propre sens. Votre objectif est de modifier l'environnement qui vous entoure afin d'influencer le comportement des gens en résolvant des énigmes spatiales. La foule dans le jeu agit selon ses propres règles, parfois en aidant, parfois en interférant, mais toujours en réagissant à vos actions.

Prenez le contrôle du destin d'un vagabond solitaire, en défiant les foules silencieuses dans une série d'épreuves mystérieuses. Il n'y a pas d'urgence ici, pas de victoire ou de défaite - juste un dialogue silencieux entre vous et le jeu. Suivez ce voyage court mais significatif, en absorbant chaque instant comme le dernier rayon du soleil couchant.

CARACTÉRISTIQUES:

Style artistique unique combinant des graphismes en 3D et un style minimaliste dessiné à la main.

Musique et accompagnement audio de haute qualité pour une immersion totale dans ce qui se passe.

Des énigmes de complexité différente.

Des scènes et des niveaux à la narration profonde.

Chaque scène a été élaborée dans les moindres détails.

«Quelle que soit la taille de la foule qui vous entoure, vous serez laissé seul au dernier moment. Quelle que soit votre richesse, vous serez un mendiant à la fin. Aussi éblouissante que puisse paraître votre chance, ses ailes se réduiront en poussière. Quelle que soit la joie que tu sèmes sur ton chemin, la récolte sera amère.»