Psyvariar 3 décollera le 21 mai sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

L’éditeur Red Art Games a officialisé la sortie de Psyvariar 3 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports cocnurrents pour le 21 mai 2026. Développé par Banana Bytes, déjà connu pour Sophstar, en collaboration avec Red Art Studios, ce nouvel épisode célèbre les 25 ans de la célèbre licence de shoot’em up vertical imaginée par SUCCESS. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur la boutique officielle de Red Art Games.

Les possesseurs de la version Nintendo Switch pourront profiter gratuitement d’un upgrade vers l’édition Nintendo Switch 2. Cette mise à niveau permettra notamment de choisir entre deux modes d’affichage :