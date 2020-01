Psikyo Shooting Stars Alpha s'offre un trailer de lancement

Les amoureux de l'Arcade et de Shoot'em up risquent d'être aux anges. Ce 24 janvier 2020 débarque sur Nintendo Switch Psikyo Shooting Stars Alpha, une compilation de shoot'em up réalisés par le développeur japonais Psikyo. Voici les titres qui seront disponible dans cette compilation :

Strikers 1945

Strikers 1945 II

Strikers 1945 III

Dragon Blaze

Sol Divide

Zero Gunner 2

En plus de retrouver ces jeux cultes, nous aurons également la possibilité de jouer en coop à deux joueurs, ou encore utiliser un affichage vertical sur la Nintendo Switch en mode portable pour se rappeler la bonne époque des bornes d'arcade. En attendant de pouvoir poser la main sur le jeu, NIS America, en charge de l'édition nous offre ci-dessous un trailer de présentation.

Source : Nintendo