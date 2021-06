ProtoCorgi - Le Schmup qui a du chien confirme sa date de sortie sur Nintendo Switch

Shoot'em up atypique nous mettant entre les main une arme mortelle prenant la forme d'un corgi, ProtoCorgi s'était offert à l'occasion du Steam Next Fest un nouveau trailer à retrouver ci-dessous. Pour prendre les manettes de l'animal sur Nintendo Switch, il vous faudra patienter jusqu'au 26 août 2021 .

ProtoCorgi est un jeu retro au style pixel art. Ce shoot'em up horizontal vous propose d'incarner Bullet, un chien cybernétique de classe C3 (Corgi/Chien Cyborg de Combat).

Quand Bullet découvre que sa maîtresse Nixie s'est faite kidnapper par des forces extraterrestres maléfiques cherchant à dominer l'univers, l'adorable mais redoutable Corgi se lance à sa rescousse. L'aventure qui vous attend remplira votre écran de superbes pixels rétros animés et vous permettra de vivre de fabuleux combats avec un gameplay solide et une histoire passionnante. Tirez, esquivez et sortez les crocs !