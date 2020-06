ProtoCorgi - Un jeu qui a du chien en approche sur Nintendo Switch

Dans la catégorie jeux atypiques, Kemono Games et Koch Media viennent de dévoiler un nouveau shoot'em up dénommé ProtoCorgi. Comme le titre le laisse suggérer, nous prendrons le contrôle d'un Corgi cybernétique qui cache sous ses poils un arsenal parfait pour éliminer les aliens qui se dresseront entre lui et son créateur. Attendu en novembre 2020 sur Nintendo Switch, nous vous laissons ci-dessous un communiqué officiel ainsi qu'un premier trailer.

A propos de ProtoCorgi : ProtoCorgi est un shoot'em up horizontal en pixel art au gameplay arcade qui vous donne le contrôle de Bullet, un chiot cybernétique de classe C3 (Corgi Cybernétique Chou ou un Corgi Cosmique de Combat). Lorsque Bullet découvre que Nixie a été kidnappée par des forces extraterrestres maléfiques en quête de domination galactique, le très mignon mais Ô combien dangereux corgi se lance à sa rescousse. L'aventure qui vous attend remplira votre écran de superbes pixels rétros animés et vous permettra de vivre de fabuleux combats avec un gameplay solide et une histoire passionnante. Tirez, esquivez et sortez les crocs !