Pronty : Fishy Adventure - Un nouveau Metroidvania aquatique annoncé sur Nintendo Switch

Nouvelle aventure signée 18Light Game Ltd. et Joy Brick Inc., Pronty : Fishy Adventure se présente comme un magnifique Metroidvania subaquatique. Alors que le jeu est disponible depuis aujourd'hui sur Steam, il a été confirmé que la Nintendo Switch recevrait une version du jeu durant le premier trimestre 2022, au même titre que la Xbox.

En attendant de pouvoir découvrir le titre manette en mains, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de lancement.