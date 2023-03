Pronty vous invite dès à présent sous l'océan sur Nintendo Switch

Le metroidvania aquatique Pronty: Mystères des Profondeurs vient de s'offrir une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 7,99€. En attendant de découvrir notre test rédigé par l'ami Ex-Nihylo, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Plongez en direction de Royla, le dernier refuge de l'humanité, et contemplez quatre siècles d'avancées technologiques. Cette Atlantide futuriste n'a cependant pas résisté à l'assaut des monstres mutants, infectés par les déchets toxiques de l'océan. Incarnez le gardien des mers Pronty et affrontez cette menace sans précédent aux côtés de Bront, votre javelot. Réduisez les mutants à néant, découvrez la vérité derrière cette invasion soudaine et levez le voile sur les origines de Pronty.