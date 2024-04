Promise Mascot Agency se dévoile sur Nintendo Switch

Avoir nous avoir proposé Paradise Killer en 2020, Kaizen Game Works est de retour avec un nouveau titre dénommé Promise Mascot Agency. Se présentant comme un drama policier en open world avec des mascottes à recruter, le jeu sera disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents courant 2025 . En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Michi, un lieutenant de yakuza en disgrâce, est exilé dans une ville maudite pour transformer une agence de mascottes en faillite en une entreprise rentable. Alors qu'il se débat dans sa nouvelle vie, parviendra-t-il à créer une entreprise prospère et à démêler la conspiration qui se cache derrière son exil ? Il est aidé par la directrice adjointe Pinky, qui est elle-même une mascotte.

Les joueurs exploreront leur nouvelle maison de Kaso-Machi à bord du camion délabré (mais améliorable !) de Michi. Il y a beaucoup à découvrir dans cette ville japonaise oubliée : de nouveaux amis à se faire, des objets à collectionner (et à détruire), d'autres entreprises avec lesquelles s'associer et, surtout, une variété de mascottes à recruter.

Comme nous le savons tous, les mascottes sont des créatures vivantes qui coexistent avec l'humanité depuis l'aube de l'histoire. Les mascottes ont leurs propres espoirs, rêves et désirs et vous devrez négocier pour les recruter. Certaines mascottes veulent de l'argent, d'autres veulent la gloire, d'autres encore veulent une boule de riz de la supérette du coin et d'autres enfin veulent voir le monde entier réduit en cendres dans un feu d'enfer purificateur.