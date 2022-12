Projet Sand Land - Bandai Namco dévoile ses intentions concernant le manga d'Akira Toriyama

Quand on parle des oeuvres du grand Akira Toriyama, ça ne peut que faire des émules. Parue initialement sous la forme d'un mangas dans les années 2000, la licence Sand Land s'apprête à revenir sous la forme d'une série d'animation. Mais Bandai Namco ne compte pas s'arrêter là puisque le studio vient d'annoncer une collaboration avec Bandai Namco Filmworks Inc. et Shueisha Inc pour lancer le Projet Sand Land.

Le Projet SAND LAND verra divers partenaires se rassembler pour créer une grande variété de contenus et développer SAND LAND en une licence complète. Le projet débutera par la coproduction d'une série d'animation par le studio Sunrise de Bandai Namco Filmworks, Kamikaze Douga Co., Ltd., et ANIMA Inc.