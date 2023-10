Projet Odyssée - Le financement participatif du plus grand musée du jeu vidéo en France bat des records

Lancé le 20 septembre 2023 et porté par le Youtuber Tev - Ici Japon, Projet Odyssée est un pari fou : celui de faire naître le plus grand musée du jeu vidéo au monde à Bussy-Saint-Georges en France. Proposé en financement participatifs sur la plateforme kisskissbankbank, la campagne a déjà levé plus d'un million d'euros en moins de 2 semaines, avec plus de 11800 contributeurs à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour en découvrir davantage sur ce projet, nous vous laissons découvrir la vidéo de présentation de Tev - Ici Japon ci-dessous.

Retracer l’histoire du jeu vidéo

​ Le projet Odyssée sera donc le premier musée du jeu vidéo en France. Il retracera l’histoire du jeu vidéo grâce à une collection unique au monde de plus de 2200 consoles rassemblées par le collectionneur Ludovic Charles. Sur une surface de 3500 m² à 7000m² (en fonction des financements obtenus), le musée sera inclus dans un univers japonais composé de plusieurs activités centrées autour de la culture japonaise. Il sera conçu pour offrir une expérience immersive unique, avec des décors high-tech et traditionnels qui plongeront les visiteurs dans l’univers du jeu vidéo et de la culture japonaise.