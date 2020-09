Projection : First Light : un jeu en ombres chinoises sur Nintendo Switch

L'eShop de la Nintendo Switch est devenu le refuge de la crème de la production indépendante. Alors certes, il y a du bon et du moins bon, voire du carrément mauvais mais au moins on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de choix. Repéré sur l'eShop de la console, Projection : First Light semble très prometteur puisqu'il est entièrement réalisé comme s'il s'agissait d'un petit théâtre d'ombres chinoises. On y suit les mésaventures d'une jeune fille prénommé Greta qui grâce à un artefact magique va pouvoir jouer avec les ombres et la lumière pour créer des chemins et des plateformes... Pour mieux voir de quoi il retourne, retrouvez un résumé du jeu et un premier trailer de Projection : First Light

Projection : First Light est attendu le 29 septembre 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 1 7,99€ pour un poids de 776 Mo.