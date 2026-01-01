Projected Dreams - Puzzle et aventure vous attendent début mars sur Nintendo Switch

Développé par Flawberry Studio, Projected Dreams se présente comme un jeu de puzzle et d'aventure narrative. Attendu sur Nintendo Switch dès le 3 mars 2026 , une démo gratuite est déjà disponible sur l'eShop de la console. Le jeu sera proposé au prix de 14,99€ et a d'ores et déjà rencontré un beau petit succès critique sur la plateforme Steam.

Projected Dreams est un jeu de casse-tête charmant et douillet, pour une expérience sans stress.

Installez-vous confortablement, prenez des jouets sur l'étagère et manipulez-les pour former des ombres chinoises. Faites la lumière sur d'anciennes relations familiales et démêlez le rêve de la réalité tandis que l'environnement évolue autour de vous.

Suivez une belle histoire:

Accompagnez Senka dans son voyage et découvrez une histoire simple mais touchante sur les joies et les peines de l'amitié.

Des casse-tête à plusieurs solutions:

Pivotez, placez et empilez des objets sur une table pour recréer une silhouette en ombres chinoises. Faites preuve de créativité ; les solutions pour résoudre ces énigmes sont infinies, et il y a de nombreuses récompenses à découvrir.

Explorez votre environnement:

La chambre dans laquelle se déroule le jeu change constamment et vous découvrirez sans cesse de nouveaux jouets et, ainsi, de nouveaux souvenirs d'enfance. Vous pourrez également profiter des musiques relaxantes composées par Floris Demandt.