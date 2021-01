Project Starship X - Découvrez l'horreur cosmique sur Nintendo Switch

Mélange de Shooter et de Rogue-lite, à la limite du Bullet Hell, Project Starship X prépare sa sortie sur Nintendo Switch pour le 27 janvier 2021. Disponible au prix de 9,99€ avec une réduction de -20% à son lancement, nou vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de lancement ainsi qu'un descriptif officiel.

Project Starship est de retour avec une vision farfelue de l'horreur cosmique. Dans ce jeu de tir roguelite, vous incarnez un Swagthulhu tentaculaire mais branché et devez éliminer des abominations comiques dans un style 16 bits haut en couleur ! Grâce à des mécanismes d'esquive polyvalents et à des tonnes de bonus délirants, vous pourrez crasher votre vaisseau sur l'ennemi et en sortir indemne. Project Starship X rend hommage aux conventions du genre tout en les bousculant !

Caractéristiques :