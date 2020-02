Project G.G. dévoile ses premières images en vidéo

Tout juste annoncé ce jour, le nouveau jeu de PlatinumGames dénommé Project G.G. vient enfin d'apparaitre sur le site mystère du développeur, FourPlatinumGames. Cette nouvelle page nous permet de découvrir un premier teaser, mais également un long billet signé Hideki Kamiya, que nous vous laissons retrouver ci-dessous.

Bonjour à tous. Ici Hideki Kamiya, concepteur en chef des jeux PlatinumGames.

C'est un honneur pour moi d'annoncer aujourd'hui, enfin, un tout nouveau projet tout à fait original de PlatinumGames. Au cours des quatorze années qui se sont écoulées depuis la création de cette société, nous avons travaillé à la réalisation du rêve de créer et de sortir un jeu basé sur une propriété intellectuelle Platinum. Aujourd'hui, nous nous rapprochons enfin de cette ligne de départ.

Qu'est-ce qui rend ce nouveau titre différent de ce que nous avons fait auparavant ? Laissez-moi vous expliquer un peu, car je suis sûr que vous conviendrez qu'il s'agit d'un pas de géant pour PlatinumGames !

Nous avons créé une grande variété de jeux tout au long de notre histoire, parfois à partir de propriétés existantes, comme NieR:Automata ; parfois des histoires totalement originales, comme Bayonetta et ASTRAL CHAIN. Notre travail a trouvé un noyau de fans passionnés qui nous font confiance pour livrer des jeux d'action de haute qualité.

Mais PlatinumGames n'a jusqu'à présent été qu'un développeur. Cela signifie que nous fabriquons les jeux, et c'est tout. Tous nos titres jusqu'à présent ont été réalisés dans le cadre de contrats, avec la coopération et le financement des éditeurs qui les distribuent.

Bien sûr, tout le monde chez Platinum et moi-même sommes extrêmement reconnaissants de la relation que nous avons établie avec vous tous grâce aux jeux que nous avons réalisés jusqu'à présent. Mais en fin de compte, tous ces jeux appartiennent aux éditeurs. Toutes les décisions concernant la promotion de ces jeux, l'utilisation de leur contenu, etc. sont entièrement du ressort de l'éditeur.

En tant que créateur, il est difficile de ne pas considérer mes jeux comme mes enfants. Après tout, il faut beaucoup de travail pour les élever, et beaucoup d'amour aussi. Cependant, une fois qu'ils sont terminés, je n'ai plus le choix. Ainsi, par exemple, peu importe le nombre de fois où l'on me dit : "Tu devrais faire une suite à ce jeu" ou "J'aimerais le voir sur cette console", je ne peux rien y faire.

Ce qui nous amène au projet G.G. (ce n'est qu'un titre provisoire, d'ailleurs). Le projet G.G. est différent. Contrairement à tous les jeux que nous avons réalisés jusqu'à présent, ce sera un titre 100% PlatinumGames. Pour tout ce qui concerne le cadre et les personnages, la conception du jeu et l'histoire, ainsi que la promotion, PlatinumGames a le contrôle total.

Bien sûr, cela a aussi ses inconvénients. Nous allons prendre de nouveaux risques que nous n'avons jamais eu à assumer auparavant en tant que développeur sous contrat. Avoir le contrôle total du projet G.G. IP nous donne une tonne de liberté, mais aussi une tonne de responsabilité. Je pense néanmoins que nous pouvons exploiter ce sens des responsabilités et le transformer en motivation pour faire du projet G.G. le meilleur jeu possible.

Comme je l'ai déjà dit, avec le projet G.G., nous nous rapprochons d'une ligne de départ. La ligne d'arrivée est encore loin. Mais je sais que j'ai hâte de faire la course ! J'espère que vous nous encouragerez.

Et si vous souhaitez nous rejoindre chez Platinum alors que nous nous lançons dans cette nouvelle entreprise, j'espère sincèrement que vous jetterez un coup d'œil à notre page d'offres d'emploi et que vous verrez s'il y a un poste qui vous convient.

Au nom de l'équipe du projet G.G. et de l'équipe PlatinumGames, je vous remercie de votre soutien !