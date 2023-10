Project Downfall sortira début novembre sur Nintendo Switch

Vous avez toujours rêvé d'incarner un sosie de Keanu Reeves dans un jeu de tir rétro au look cyberpunk ? Après avoir jeté un œil à Project Downfall, ce rêve devrait commencer à vous titiller l'esprit. Annoncé pour une sortie dans le courant du mois de novembre sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Project Downfall est un jeu de tir pixelisé rempli d'action qui se déroule dans un monde cyberpunk, où le présent est radicalement différent du nôtre. Les joueurs seront plongés dans la vie du sosie de Johnny Wick et seront confrontés à des fusillades à gauche et à droite, où les réflexes et la réflexion tactique seront essentiels.

Alors que l'Union européenne perd du terrain, le monde est divisé. À l'horizon, une nouvelle puissance s'élève au-dessus de tout cela, accueillant à sa table de nouveaux pays d'Europe de l'Est : la Fédération de Novorussie. Pour prouver que les deux systèmes peuvent coexister, une mégapole prend vie.