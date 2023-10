Project Blue se dévoile sur Nintendo Switch

Si vous aimez les expériences rétro, Ellen Larsson (FrankenGraphics) and Donny Phillips (ToggleSwitch) vous proposent de découvrir cette semaine Project Blue sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 9,36€ à partir du 6 octobre 2023 , nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Caché dans les alentours de la Dezone, un laboratoire secret d’armement biologique mène des expériences indescriptibles sur les jeunes sans domiciles de ces terres désolées de béton.

Le sujet de test le plus prometteur répondant au nom de code PROJECT BLUE parvient à s’échapper à la suite d’une augmentation de bioénergie qui a trop bien réussie.

C’est maintenant à VOUS d’aider Blue à s’échapper de Theta Lab et de faire tomber ce conglomérat géant de multinationales douteuses qui gouverne Néo Hong Kong !

Mettez vos capacités, votre raisonnement et vos réflexes à l’épreuve en sautant, nageant et tirant à travers quatre zones gigantesques dans ce nouveau jeu d’action et de Plateforme palpitant.