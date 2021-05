Project AETHER: First Contact quand rythme et Mechas spatiaux riment ensemble

Mélange entre schmup à l'ancienne et jeu de rythme Project AETHER: First Contact se pose là et semble créer sa propre catégorie de jeu. Premier jeu du studio de développeurs indépendants canadiens Sleepy Spider Studios, le titre vient d'être annoncé sur Nintendo Switch sans véritable date mais avec une bande-annonce spéciale pour la plateforme hybride.

Cette courte vidéo permet entre autres de mieux apercevoir le concept du jeu et d'entendre sa bande sonore, chose qui est extrêmement importante dans un jeu de rythme, mais aussi de voir le jeu en action au travers de phases de gameplay pure. Le titre promet pas moins de neuf niveaux différents et au moins autant de boss différents à affronter, nous en apercevons d'ailleurs un à la fin de la vidéo.

Que pensez-vous de ce nouvel indépendant qui viendra bientôt rejoindre l'eShop ? Allez-vous vous laisser tenter ?