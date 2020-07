Professeur Layton et le Destin Perdu HD ce mois-ci sur mobiles

Fans du professeur Layton, si vous êtes en manque d'énigmes et/ou nostalgique de l'époque NDS, réjouissez-vous car près de 10 ans après sa sortie initiale sur la portable aux deux écrans de Nintendo, le troisième épisode de la série, Professeur Layton et le Destin Perdu revient sur plateformes mobiles dans une version en Haute Definition. Au programme, le jeu original en HD, adapté aux mobiles avec toujours une histoire incroyable de voyage dans le temps, de l'aventure, de l'humour et surtout des tas d'énigmes stimulantes, souvent copiées, rarement égalées, d'Akira Tago. Retrouvez ci-dessous une courte présentation du jeu ainsi que quelques images. Plus d'infos sur le site officiel.

PROFESSEUR LAYTON ET LE DESTlN PERDU HD pour mobile sera disponible dès le 13 juillet 2020 sur Android et sur iOS. Pour rappel, les deux premiers opus (L'Etrange Village et La Boîte de Pandore) et L'Affaire Layton sont déjà disponibles en version mobile ainsi qu'un autre jeu inédit Layton Brothers- uniquement en anglais (voir détails sur Android ICI et iOS là)

L'histoire Après avoir résolu nombre de curieux casse-têtes, le célèbre Professeur Layton, archéologue, reçoit une lettre étrange. Son expéditeur n'est autre que son assistant Luke... mais de 10 ans dans le futur !



« Luke adulte » s'est retrouvé dans une situation plutôt délicate, et le Londres qu'il connaît et adore a sombré dans un chaos absolu. Pensant d'abord que Luke lui a sûrement fait une petite farce, le professeur ne peut s'empêcher de se remémorer les terribles événements qui ont eu lieu une semaine plus tôt...



Tout avait commencé par l'inauguration de la toute première machine à remonter le temps, à laquelle assistaient d'éminentes personnalités de la nation. Au beau milieu de la démonstration, la machine eut des ratés et explosa violemment au visage du public. Plusieurs personnalités se volatilisèrent mystérieusement, y compris le Premier ministre Bill Hawks.



Certains que l'explosion de la machine à remonter le temps a un rapport avec cette lettre, le Professeur Layton et Luke font route vers l'endroit qui y est mentionné, une horlogerie sur Midland Road, à Baldwin, et embarquent pour l'un des plus grands mystères de leur carrière. Professeur Layton et le Destin perdu HD pour mobile *Nécessite iOS 8.0 (iPhone 4S, iPad 2, iPod Touch 5e génération ou supérieur)/Android OS 4.4 ou supérieur. Genre : Énigme/aventure fantastique - Plateformes prises en charge- iOS/Android - Conception/production - LEVEL-5 Inc.

A noter que pour fêter l'arrivée du jeu sur mobiles, Level-5 lance un concours international du 3 au 31 juillet. Pour plus de détails (en anglais) cliquez ici ou sur l'image ci-dessous.

Source : Laytonseries