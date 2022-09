Prison Tycoon: Under New Management - Gérez votre prison comme un vrai taulier sur Nintendo Switch

Vous aussi vous n'en pouvez plus des prisons surcharchées ? Montrez de vous savez gérer la criminalité de votre ville virtuelle avec le nouveau jeu de gestion Prison Tycoon: Under New Management. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents le 22 septembre 2022 , nous vous laissons découvrir le trailer officiel du jeu ci-dessous, ainsi qu'un descriptif complet.

Prison Tycoon : Under New Management relance la série avec une vision différente de ce que signifie la création et la gestion d'un établissement pénitentiaire. En mettant l'accent sur la réhabilitation plutôt que sur la punition, les joueurs doivent maintenir un équilibre entre les services et la sécurité tout en s'efforçant de gérer et de développer leur établissement. Ils devront trouver des financements auprès des agences de l'État, gérer les flux de ressources, satisfaire le personnel et les prisonniers tout en fournissant des soins appropriés à leurs détenus. Qu'il s'agisse de construire un nouveau bloc cellulaire ou d'intégrer une salle de thérapie RV, les joueurs doivent maximiser leurs investissements pour construire et faire fonctionner leur établissement avec succès. Caractéristiques principales Réhabilitation et libération : Évaluez les prisonniers, puis offrez-leur les thérapies qui les aideront à se réhabiliter, de la salle d'apesanteur à la thérapie RV.

Cinq environnements distincts : Choisissez parmi les biomes tropicaux, la toundra, la taïga (forêt boréale), les marais ou le désert, chacun présentant ses propres défis environnementaux.

Construisez à partir de vos propres plans : Concevez chaque pièce, chemin, point de contrôle, bureau et bloc cellulaire.

Engagez des experts : Évaluez et embauchez du personnel pour remplir 12 rôles différents dans la gestion et la maintenance de votre établissement.

Sécurisez et protégez : Maintenez un établissement sécurisé à l'aide de gardes, de caméras, de miradors et de points de contrôle.