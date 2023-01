Prison Tycoon: Under New Management - Le jeu de gestion sortira finalement début février sur Nintendo Switch

La gestion de prison c'est pas une sinécure. Initialement attendu pour le mois d'octobre 2022, Prison Tycoon: Under New Management a été inculpé de quelques semaines de mise en arrêt le temps de peaufiner sa copie. Ziggurat Interactive a confirmé dans un communiqué que le jeu de gestion sera finalement disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch à partir du 7 février 2023 .

Prison Tycoon : Under New Management relance la série avec une vision différente de ce que signifie la création et la gestion d'un établissement pénitentiaire. En mettant l'accent sur la réhabilitation plutôt que sur la punition, les joueurs doivent maintenir un équilibre entre les services et la sécurité tout en s'efforçant de gérer et de développer leur établissement. Ils devront trouver des financements auprès des agences de l'État, gérer les flux de ressources, satisfaire le personnel et les prisonniers tout en fournissant des soins appropriés à leurs détenus. Qu'il s'agisse de construire un nouveau bloc cellulaire ou d'intégrer une salle de thérapie RV, les joueurs doivent maximiser leurs investissements pour construire et faire fonctionner leur établissement avec succès.

Caractéristiques principales