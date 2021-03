Prinny Presents NIS Classics Volume 1 - Les classiques de Nippon Ichi Software débarquent sur Nintendo Switch

Si beaucoup de joueurs se contentent de penser à Disgaea lorsque l'on parle de Nippon Ichi Software (NIS), la société japonaise est pourtant présente sur le secteur du jeu vidéo depuis les années 90, et compte énormément de jeux à son actif. Afin de corriger le tir, NIS America vient d'officialiser l'arrivée d'une compilation de 2 titres sur Nintendo Switch dénommée Prinny Presents NIS Classics Volume 1. Cette première compilation proposera aux joueurs de retrouver deux classiques du Tactical-RPG, à savoir Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered et Soul Nomad & the World Eaters.

Attendu pour l'été 2021 , nous vous laissons ci-dessous un descriptif officiel des deux titres, ainsi que le premier trailer de la compilation. À noter qu'une version Deluxe sera également de la partie.

Caractéristiques : Deux nouvelles aventures en poche : Découvrez des classiques du Tactical RPG dans cette compilation incluant deux jeux en un ! (Re)plongez des heures durant dans ces deux aventures palpitantes, où vous voulez et quand vous voulez !

: Découvrez des classiques du Tactical RPG dans cette compilation incluant deux jeux en un ! (Re)plongez des heures durant dans ces deux aventures palpitantes, où vous voulez et quand vous voulez ! Les World Eaters sont de retour : Frayez-vous un chemin vers la gloire dans Soul Nomad ! (Re)découvrez ses mécaniques de jeux poussées et son histoire captivante depuis sa sortie initiale en 2007 sur Playstation ® 2.

: Frayez-vous un chemin vers la gloire dans Soul Nomad ! (Re)découvrez ses mécaniques de jeux poussées et son histoire captivante depuis sa sortie initiale en 2007 sur Playstation 2. Phantom Brave version définitive : Dans cette nouvelle version de Phantom Bravepartez en quête d’aventure sur une île et rencontrez des personnages mémorables. Les mécaniques de jeu ayant fait son succès à l’époque, sont aujourd’hui de retour, le tout dans une version complète incluant tous les DLC d’origine.