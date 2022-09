Prinny Presents NIS Classics Vol. 3: La Pucelle: Ragnarok / Rhapsody: A Musical Adventure dévoile son trailer de lancement

Toujours dans sa volonté de faire (re)découvrir aux joueur son catalogue de jeu, le développeur Nippon Ichi Software (NIS) a démarré depuis plusieurs mois maintenant une série dénommée Prinny Presents NIS Classics. Ce vendredi 2 septembre , le troisième opus de cette série dénommé Prinny Presents NIS Classics Vol. 3: La Pucelle: Ragnarok / Rhapsody: A Musical Adventure sera officiellement disponible sur Nintendo Switch et PS4 en version dématérialisée et en version physique. Comme son nom l'indique, la compilation embarque les titres suivants :

Pour vous faire une petite idée du contenu qui vous attend, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement de la compilation ci-dessous.

Rejoignez votre ami Prinny pour vivre l'histoire de NIS avec Prinny Presents NIS Classics Volume 3: La Pucelle: Ragnarok / Rhapsody: A Musical Adventure ! Pour la première fois en Occident, vous pouvez découvrir La Pucelle: Ragnarok, proposé ici avec plein de contenu supplémentaire tel que de nouveaux scénarios, de nouvelles recrues et des personnages DLC ! Il comprend même de nouvelles voix, une nouvelle musique et le voyage rapide, dood ! Découvrez ensuite le précurseur de la série Disgaea avec le jeu de stratégie-RPG, Rhapsody: A Musical Adventure, un classique remis au goût du jour grâce à des graphismes affinés et une image optimisée. Découvrez l'histoire de NIS avec ce superbe lot de deux jeux, dood !