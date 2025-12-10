Prince of Persia: Sands of Time Remake - Nouveau site web enregistré

Est-ce que l'année 2026 sera celle du retour de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake ? Si Ubisoft est resté très discret sur le sujet depuis le trailer de 2020 dévoilant les travaux décriés de sa branche indienne sur ce remake, il semblerait que les choses commencent à bouger en ce début d'année. Des fans ont apparemment remarqué qu'un nom de domaine princeofpersiathesandsoftime.com avait été créé et mis à jour le 10 décembre dernier. Ne reste plus qu'à voir si cette action sera accompagnée de nouvelles annonces par Ubisoft dans les semaines à venir.

Hier, un membre de notre communauté sur le serveur Discord de PoP a signalé avoir trouvé un domaine nommé princeofpersiathesandsoftime.com, mis à jour le 10 décembre 2025. J'ai d'abord pensé mener l'enquête et vérifier s'il restait des traces sur les serveurs. Mais à ma grande surprise, j'ai découvert que ce domaine n'appartient pas au site officiel de Sands of Time Remake ; il s'agit en fait d'un autre site, pas encore en ligne. Cela signifie qu'il existe deux sites distincts pour Sands of Time. En consultant un site similaire d'Ubisoft, j'ai réalisé que c'était le dernier domaine sur lequel Ubisoft a travaillé. Aucun domaine n'est encore enregistré pour Black Flag Resynced, ce qui confirme la prédiction de Tom Henderson selon laquelle Prince sortira avant Black Flag.

Source : Reddit