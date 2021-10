Priest Simulator - Un prêtre d'un genre nouveau débarque sur Nintendo Switch

Dans la catégorie jeux vidéo perchés, Ultimate Games et le développeur Asmodev viennent de révéler ce que l'on pourrait communément appeler "la perle rare". Priest Simulator vous propose en effet d'incarner un prêtre... mais pas pour les tâches quotidiennes auxquelles on pourrait s'attendre. Comme une image vaut mieux que 1000 mots, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous. Priest Simulator sortira dans le courant de l'année 2022 sur Nintendo Switch.

Priest Simulator est un jeu sans concession qui permet de devenir un prêtre hors du commun sur Nintendo Switch. Il proposera, entre autres, 100 missions, une ambiance grotesque et absurde, ainsi que des affrontements spectaculaires avec des shatanistes. Le jeu fera ses premiers pas sur PC en 2022, et les joueurs PC peuvent déjà jeter un œil à l'épisode gratuit - Priest Simulator : Heavy Duty. À l'avenir, le simulateur sortira également sur consoles, notamment sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S...".