Pretty Princess Party ouvre les portes de son royaume sur Nintendo Switch

Dernier titre à être présenté par Aksys Games lors de la New Game+ Expo, Pretty Princess Party vous propose d'incarner une princesse pour redonner à votre royaume sa gloire d'antan. Pour découvrir comment réussir cet objectif, nous vous laissons ci-dessous le descriptif du jeu, ainsi qu'un premier trailer. Le jeu est attendu pour le 20 décembre 2020 sur Nintendo Switch.

Devenez une princesse et redonnez à votre château sa gloire d'antan ! Pretty Princess Party vous permet d'explorer un château abandonné depuis longtemps, de le décorer, de vous entraîner et de débloquer des centaines d'objets. Commencez par créer un personnage de princesse avec un choix infini de robes, chaussures, accessoires et coiffures. Ensuite, apprenez à devenir une princesse en jouant à six mini-jeux amusants, dont la décoration de gâteaux, les courses de chevaux et la danse. En terminant les jeux avec succès, vous pourrez choisir de nouvelles tenues et débloquer des centaines d'objets uniques pour décorer les 20 pièces de votre château, soit plus de 1 300 objets au total ! Une fois les pièces décorées, vous pourrez prendre des photos commémoratives pour montrer votre style royal ! Même après avoir terminé toute l'histoire magique, vous pouvez relever de nouveaux défis pour mettre à jour les pièces et les photos. Pretty Princess Party n'a pas encore été évalué par l'ESRB.