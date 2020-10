Pretty Princess Party - Les princesses prennent d'assaut la Nintendo Switch

Préparez votre plus belle tenue de princesse et tentez de réaliser tous vos rêves ! Voilà le speech de départ de Pretty Princess Party. Développé par Nippon Columbia et édité par Aksys Games, votre rôle sera de rendre à un château abandonné sa gloire d'antan en usant de tous les moyens mis à votre disposition. En terminant les différents mini-jeux, vous obtenez de la monnaie qui sera nécessaire pour acheter des tenues pour votre princesse et pour restaurer votre demeure.

Attendu pour le 3 decembre 2020 sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer en date de Pretty Princess Party