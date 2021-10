Pretty Girls Mahjong Solitaire - En octobre, les dames se mettent au Mahjong sur Nintendo Switch

La saga Pretty Girls signée ZOO Corporation et édité par eastasiasoft continue son bonhomme de chemin en Occident. Après des jeux plus classiques comme le Poker ou le Solitaire, un jeu plus exotique est mis à l'honneur ce mois-ci : Pretty Girls Mahjong Solitaire. Attendu sur l'eShop de la Nintendo Switch pour le 7 octobre 2021 , nous vous laissons découvrir le trailer officiel du jeu ci-dessous.

Pretty Girls Mahjong Solitaire est actuellement disponible en précommande au prix de 4,99€ sur l'eShop.

Source : Nintendo